Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Ahmet Bakoğlu ve Mikail Yaşar Delihasan'ın aday olduğu seçimde 544 üye oy kullandı.

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