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        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi

        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:04
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        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi
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        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi.

        İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, Ahmet Bakoğlu ve Mikail Yaşar Delihasan'ın aday olduğu seçimde 544 üye oy kullandı.

        Oyların 343'ünü alan Ahmet Bakoğlu başkanlığa seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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