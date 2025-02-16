Galatasaray kafilesi, Rize'de
SÜPER Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için kente geldi.
SÜPER Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşma için kente geldi.
Galatasaray, Süper Lig’in 24’üncü haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak 18.30 sıralarında Rize- Artvin Havalimanına indi. Galatasaray kafilesini havalimanında taraftarlar karşıladı. Kafile daha sonra kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geldi.
Sarı-kırmızılıların, Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:
“Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Elieas Jelert, Carlos Cuesta, Przemystaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdulkerim Bardakçı, Victor Osimhem, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Mario Lemina.”
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kafilenin havalimanından ayrılışı
- Kafilenin otele girişi
-Taraftarlardan detaylar
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