'Beyaz gelinliğini' giyen Ayder'de kar güzelliği

RİZE’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çevresindeki orman örtüsüyle bembeyaz görünüme kavuşan Ayder'de ortaya çıkan seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği yaylada, yeşil bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı. Kaplıcaları, balı, zengin florasının yanı sıra mevsimlere özel şenlikleriyle ziyaretçi akınına uğrayan yaylaya gelen ziyaretçiler, seyir terasından izledikleri eşsiz manzarayı fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi. Çevresindeki orman örtüsüyle bembeyaz görünüme kavuşan Ayder'de ortaya çıkan seyirlik manzara dron kamerasıyla kayda alındı.

‘HER YERİ FARKLI GÜZELLİK’

Sivas’tan Ayder'e gelen Büşra Çevik, “Buraya yazın da gelmiştim, yazın ayrı kışın apayrı güzel. Çok hoşumuza gitti burası. Karın çok olduğu yerden, Sivas’tan geldim. Her yerin güzelliği farklı oluyor. Buranın manzarası, her yeri farklı güzellik” dedi.

‘BURANIN DAĞI BİR BAŞKA’

Kent dışından yaylaya gelen Batuhan Özgün, “Bu beyaz örtü, bu doğa harikası tek kelimeyle mükemmel. Ben bayıldım. Giresun’dan geliyorum. Orası da güzel ama buranın dağı bir başka oluyor. Fotoğraf çekildik. Çok güzel duygular hissediyorum. Doğası havası tertemiz. İnsanları güzel. Her şey çok iyi” diye konuştu.

Samsun’dan Ayder'e gelen Adem Doğan da, “Harika bir yer. Hava da çok güzel. Geldiğimde montumu çıkardım. Ayder’e ilk defa geldim. Ama buraların güzelliğini biliyordum. Her yöremizin farklı bir güzelliği var. Burada kar, çam ağaçlarıyla birleşince ayrı bir güzellik oluşturdu” ifadelerini kullandı.