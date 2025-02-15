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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyespor'u 37-35 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:29
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyespor'u 37-35 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da konuk takım, 18-15 önde tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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