Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyespor'u 37-35 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Rize Belediyespor'u 37-35 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını da konuk takım, 18-15 önde tamamladı.
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