Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

SÜPER Lig’in 24’üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Rizespor’un kaybetmemesi gereken bir maçı kaybettiğini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ”Maçı periyot periyot değerlendirirsek, bizim için 60 ile 80’inci dakikalar arasındaki bölüm hariç birçok bölüm istediğimiz gibi gitti. Özellikle ilk yarıda içeriye önde girmemiz gerekiyordu. Oynanan oyuna baktığınızda, Galatasaray'a pozisyon vermedik, aksine pozisyonlar bulduk. Ancak, ilk yarıyı berabere kapattık. İkinci yarının başında erken bir gol yememize rağmen kırılmadık ve karşılığını verdik. Ama bahsettiğim o kötü periyot, yani 60 ile 80’inci dakikalar arasında maalesef Galatasaray’ın baskısını önleyemedik. Tamam, onlar baskı yapabilir ve üzerimize gelebilirler; fakat biz de ayağımıza geçen toplarla onları geriye koşturmamız, topa sahip olmalıydık. Ancak bu bölümde çok çabuk pas hataları yaptık. Kornerler ve duran toplar oluştu ve baskı yedik. Bunun sonucunda, tam bu durumu düzeltmeye çalışırken, bir korner ile Galatasaray ikinci golü buldu. Ondan sonra kalan sürede iki kez pozisyona girdik ama beraberliği yakalayamadık. Genel olarak maça baktığımızda, özellikle ilk yarıda son derece iyi bir Rizespor vardı. İkinci yarıda da 60’ıncı dakikaya kadar başa baş oynayan bir takım ancak son 20 dakikadan memnun değilim. Maçın genel değerlendirmesine baktığımızda, Rizespor'un kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybettiğini söyleyebilirim. Evet, bir şekilde golü bulamıyoruz ama duran top ya da karambolden gelen bir golle maçı kaybediyoruz. İşte bu bizi asıl üzen nokta. Çünkü eğer çok üstün bir rakip oyunu ve bizim sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenilmesi daha kolay oluyor ama bu şekilde mücadele edip fırsatlar yakalayıp, sonunda tersine dönerek rakibe teslim olduğumuzda, bu gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı, sadece o kötü periyot hariç kutluyorum. İstediklerimi yaptılar. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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