Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından
SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
SÜPER Lig’in 24’üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Rizespor’un kaybetmemesi gereken bir maçı kaybettiğini söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ”Maçı periyot periyot değerlendirirsek, bizim için 60 ile 80’inci dakikalar arasındaki bölüm hariç birçok bölüm istediğimiz gibi gitti. Özellikle ilk yarıda içeriye önde girmemiz gerekiyordu. Oynanan oyuna baktığınızda, Galatasaray'a pozisyon vermedik, aksine pozisyonlar bulduk. Ancak, ilk yarıyı berabere kapattık. İkinci yarının başında erken bir gol yememize rağmen kırılmadık ve karşılığını verdik. Ama bahsettiğim o kötü periyot, yani 60 ile 80’inci dakikalar arasında maalesef Galatasaray’ın baskısını önleyemedik. Tamam, onlar baskı yapabilir ve üzerimize gelebilirler; fakat biz de ayağımıza geçen toplarla onları geriye koşturmamız, topa sahip olmalıydık. Ancak bu bölümde çok çabuk pas hataları yaptık. Kornerler ve duran toplar oluştu ve baskı yedik. Bunun sonucunda, tam bu durumu düzeltmeye çalışırken, bir korner ile Galatasaray ikinci golü buldu. Ondan sonra kalan sürede iki kez pozisyona girdik ama beraberliği yakalayamadık. Genel olarak maça baktığımızda, özellikle ilk yarıda son derece iyi bir Rizespor vardı. İkinci yarıda da 60’ıncı dakikaya kadar başa baş oynayan bir takım ancak son 20 dakikadan memnun değilim. Maçın genel değerlendirmesine baktığımızda, Rizespor'un kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybettiğini söyleyebilirim. Evet, bir şekilde golü bulamıyoruz ama duran top ya da karambolden gelen bir golle maçı kaybediyoruz. İşte bu bizi asıl üzen nokta. Çünkü eğer çok üstün bir rakip oyunu ve bizim sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenilmesi daha kolay oluyor ama bu şekilde mücadele edip fırsatlar yakalayıp, sonunda tersine dönerek rakibe teslim olduğumuzda, bu gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı, sadece o kötü periyot hariç kutluyorum. İstediklerimi yaptılar. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK: SON DAKİKA ATTIĞIMIZ ÇOK ÖNEMLİ GOLLE MAÇI KAZANMA ŞANSI ELDE ETTİK
Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Aslında zor bir maç bekliyorduk. Rizespor deplasmanı zorlu bir deplasman. Özellikle Rizespor'un Fenerbahçe karşısındaki performansı, maça başlangıcı, verdiği mücadele ve öne geçmesi dikkat çekiciydi. Belki hakem hataları olmasa, oradan da çok büyük bir sonuçla dönebilirlerdi. O yüzden Rizespor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve kendi sahasında, taraftarla birlikte daha da etkili olabileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıya çok iyi başlamadık. İlk yarının sonunda yaptığımız değişikliklerle hem dizilişi değiştirdik hem de oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarıda oyuna daha net bir şekilde ağırlığımızı koyduk. Benim oyun içindeki en büyük sıkıntılarımdan biri kolay top kayıplarıydı. İlk yarıda bunu daha fazla yaptık, ikinci yarıda ise biraz daha azalttık. Sahaya daha doğru yerleşerek rakibe daha etkili baskılar uyguladık. Özellikle ikinci yarıda bulduğumuz goller ve son dakikada attığımız çok önemli bir golle maçı kazanma şansı elde ettik. Bu yüzden oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Maçın sonuna kadar bu isteklerini sürdürdüler, bu çok önemliydi. Rizespor’u da tebrik ediyorum, iyi oynadılar ve kazanmak için her şeyi yaptılar” dedi.
‘UZAYDAN DA GELSE SAHAYA ODAKLANACAĞIM’
Derbi öncesi yabancı hakem konusundaki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “Ben hep aynı şeyi söylüyorum; ben teknik direktörüm. Başkan veya yönetici değilim. Ben sahaya odaklanıyorum. VAR’da da olsa, uzaydan da gelse, başka bir gezegenden de gelse, kim olursa olsun ben sahaya odaklanacağım. Bununla ilgili kararı tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız, kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmaya veya etkilemeye çalışmamak lazım. Herkes kimin ne düşündüğünü, kafasının arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden dürüst ve doğru olmak önemli. Benim için hakemin pasaportunun ne olduğu önemli değil. Ben sadece oyunuma ve maçı kazanmaya odaklanacağım. Önümüzdeki lig maçını kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın büyük desteğiyle en iyi performansımızı sergileyerek puan farkını 9’a çıkarmak istiyoruz. Bunu daha önce başardık; ilk yarıda rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik. Aynı şekilde tekrar kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
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