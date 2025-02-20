Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." ifadesini kullandı.