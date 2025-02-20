Rize'de trafik kazasında yaralanan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, taburcu edildi

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki trafik kazasında yaralanıp hastaneye kaldırılan ve aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi taburcu edildi.

İlçenin Yeniyol köyü mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan Ocaklı ve diğer araçtaki Serdar Koçoğlu ve Muhammet Memoğlu'nun Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Taburcu edilen Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle bir gece hastanede müşahede altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her şey yolunda. Birlikte kaza yaptığımız arkadaşların da sağlık durumları çok iyi. Herhangi bir sorun yok. Telefonla, sosyal medya üzerinden arayıp geçmiş olsun dileklerini iletmek isteyen takipçilerimize, dostlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize cevap verememiş oldum. Bugün ancak telefon elime geçti. Bu vesileyle size buradan bir selam vermiş olayım. Sağlığım gayet iyi, hiçbir sorun yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden buluşma dileğiyle." ifadelerini kullandı.