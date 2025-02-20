Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.