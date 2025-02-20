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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:23
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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kar yağışı altında teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alandaki çalışmalarla sona erdi.

        Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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