CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, kazada yaralandı

RİZE’de, Karadeniz Sahil yolunda otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğleden sonra Ardeşen ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeniyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Pazar ilçesinden, Ardeşen ilçesinde seyir halinde olan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı yönetimindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. yönetimindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile kamyonet sürücüsü Serdar K. ve yolcu Muhammet K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rize Milletvekilimiz Sayın Tahsin Ocaklı Ardeşen Yeniyol (Öce) köyü kavşağında aracıyla karşı yoldan gelen araçla trafik kazası geçirmiştir. Kazayı gerek vekilimiz gerekse de diğer arabadaki kardeşlerimiz hafif sıyrıklarla atlatmışlardır, kontrol amaçlı tedavilerine devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.