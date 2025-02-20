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        Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:36
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        Rize'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Rize'deki tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat Cuma günü tüm kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

        Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

        Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün kar tatilinin keyfini nasıl çıkardınız? Tatili verimli geçirmek için kitap okudunuz mu? Ailece vakit geçirmenin, sıcacık bir Rize çayı eşliğinde kitap okumanın tam zamanı. Okuduğunuz kitapların fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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