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        Rize'de kar yağışı; 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı

        RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:35
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        Rize'de kar yağışı; 208 köy yolu kapandı, cenazeler iş makinesiyle taşındı
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        RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapandı. Beyaz örtü ile kaplanan kentte 2 cenaze, yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında taşındı.

        Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar sabah etkisini artırdı. Kentte çay bahçeleri ile yollar beyaza büründü. Kar nedeniyle 12 ilçede 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 46 iş makinesi ve 101 personelle çalışma yürütürken, Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin yüksek kesimlerinde 2 cenaze de yolu kapanan köylere iş makinesinin kovasında ulaştırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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