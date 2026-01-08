Rize'de istavritin kilogramı 100 liradan satılıyor

Rize'de balıkçı tezgahlarında en çok ilgi gören istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında istavrit başta olmak üzere hamsi, mezgit, kefal, çipura, levrek, tirsi, barbun, palamut ve mırmır gibi birçok balık türü yer alıyor.

Tezgahlarda istavrit, hamsi ve kefal 100 lira, mezgit 150 lira, çipura ve levrek 500 lira, tirsi 150 lira, barbun 400 lira, mırmır ise kilogramı 200 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Soner Birinci, AA muhabirine, tezgahlarda istavritin daha çok yer almasına karşın hamsinin azaldığını söyledi.

Birinci, istavritin bol miktarda avlandığını belirterek, "Halkımızın da talebi var. Çünkü havalar soğuduğu zaman eskilerde 'istavrit balığı yağlı olur, lezzetli olur' derdi. Şu anda istavrit balığı popüler. Hamsinin de az oluşu nedeniyle istavrite daha çok talep var." diye konuştu.

Tezgahlarda mırmır balığı gibi çeşitlerin de yer almaya başladığını aktaran Birinci, "Mırmır balığı Ege'nin, Akdeniz'in balığı. Karadeniz'de iki senedir var. Müşteriye sunduğumuz zaman mırmır balığını bilmiyorlar ama verdiğimiz zaman tekrar gelip soruyorlar." dedi.