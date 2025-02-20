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        Rize'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:40
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        Rize'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 104,4 gram sentetik uyuşturucu, 36,05 gram metamfetamin, 19,83 gram sentetik ham madde, 2,76 gram skunk, 1,9 gram esrar ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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