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        GÜNCELLEME - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı trafik kazasında yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:21
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        GÜNCELLEME - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı trafik kazasında yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        İlçenin Yeniyol köyü mevkisinde Tahsin Ocaklı'nın kullandığı 34 EEG 830 plakalı otomobil ile Serdar K. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada Tahsin Ocaklı, kamyonet sürücüsü Serdar K. ve beraberindeki Muhammet M. yaralandı.

        Yaralılar, sevk edildikleri Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Genel Cerrahi Servisinde tedavisi devam eden Milletvekili Ocaklı, AA muhabirine, kazada küçük sıyrıklar aldıklarını söyledi.

        Kendisi, diğer araçtaki sürücü ve yolcunun sağlığında kalıcı bir sorun olmadığını belirten Ocaklı, bundan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

        Ocaklı, "Herhangi bir sorunum yok, yarın itibarıyla her şey yoluna girmiş, düzelmiş olur. Nerede kaldıysak oradan devam ederiz diyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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