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        Rize'de 94 köy yolu kapalı; ambulans kara kaplandı

        RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 94 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:40
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        Rize'de 94 köy yolu kapalı; ambulans kara kaplandı
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        RİZE'de kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Sahil kesimde etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü; Pazar ilçesinde de yolda kalan ambulans, iş makinesi ile saplandığı kardan çıkartıldı.

        Doğu Karadeniz'de kar yaşamı olumsuz etkiledi. Rize'de gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle sahil kesiminde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar nedeniyle 12 ilçede 94 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Pazar ilçesinde de vaka için yola çıkan ambulans kara saplandı. Bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, halatla iş makinesine bağladıkları ambulansı eğimli yoldan indirdi. Zorlu yolculuğun ardından ulaşılan hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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