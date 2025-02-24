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        Anahtar Parti Rize İl Başkanı Kutanoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

        Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:34
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        Anahtar Parti Rize İl Başkanı Kutanoğlu, gazetecilerle bir araya geldi
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        Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kutanoğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, parti il binasının açılışını gerçekleştirmek üzere Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 28 Şubat'ta kentte olacağını ifade etti.

        Parti olarak Rize'de seçime girme yeterliliği için seçim kanuna göre kongre yapmaları gerektiğini belirten Kutanoğlu, "Biz Rize'de, Çayeli, İyidere, Derepazarı ve merkez ilçe olmak üzere dört ilçemizde kongrelerimizi yaptık. 16 Mart'ta ise il kongremizi yaparak bu hakkı elde edeceğiz. Daha sonra da Anahtar Parti'nin Türkiye’deki Genel Kurultayına katılmayı hak kazanacağız." diye konuştu.

        Rize'de geniş bir yönetim kurduklarını aktaran Kutanoğlu, "Tüzüğümüzün bize önerdiği sayıları en üst şekilde doldurduk. Listeleri oluştururken çok fazla zorlanmadık." dedi.

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