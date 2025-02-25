Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Bölgenin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri hızla kayarak Ayder Deresi'ne düştü.
Çığın düşme anı, yayladaki bazı işletmelerin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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