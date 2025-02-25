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        Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:07
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        Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Bölgenin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri hızla kayarak Ayder Deresi'ne düştü.

        Çığın düşme anı, yayladaki bazı işletmelerin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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