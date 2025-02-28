GÜNCELLEME - Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yaralandı

"Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, tedavi amaçlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayın faili şüpheli A.E. tespit edilmiş olup Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Olayda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu'ya ve CHP Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferinoğlu'na acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

​​​​​​​Ardeşen Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ardeşen Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu Kuyumcu ve Seferinoğlu'nun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan Kuyumcu ile Seferinoğlu, yanlarına gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

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