Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Güneysu ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan maç 32-32 berabere sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Güneysu ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan maç 32-32 berabere sona erdi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Nilüfer Belediyespor'un 17-13 üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarısı çekişmeli geçen mücadele 32-32 berabere tamamlandı.
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