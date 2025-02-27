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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Güneysu ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan maç 32-32 berabere sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:03
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Güneysu ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan maç 32-32 berabere sona erdi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Nilüfer Belediyespor'un 17-13 üstünlüğüyle bitti.

        İkinci yarısı çekişmeli geçen mücadele 32-32 berabere tamamlandı.

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