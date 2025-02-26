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        Rize'de çığ düşmesi sonucu bir restoran ve iki konteynerde hasar oluştu

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ nedeniyle bir restoran ve inşaat firmasına ait iki konteynerde hasar oluştuğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:44
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        Rize'de çığ düşmesi sonucu bir restoran ve iki konteynerde hasar oluştu
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ nedeniyle bir restoran ve inşaat firmasına ait iki konteynerde hasar oluştuğu belirlendi.

        Bölgenin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda dün akşam saatlerinde yaşanan çığın yol açtığı hasar ortaya çıktı.

        Yamaçta biriken kar kütlelerinin Ayder Deresi'ne düşmesi sonucu oluşan ve bölgedeki işletmelerin güvenlik kamerasınca da kaydedilen çığ, bir restoran ile inşaat firmasına ait iki konteynerde hasara yol açtı.

        İlgili kurumların ekiplerince işletmede ve konteynerlerde hasar tespiti yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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