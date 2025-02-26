Rize'de çığ düşmesi sonucu bir restoran ve iki konteynerde hasar oluştu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çığ nedeniyle bir restoran ve inşaat firmasına ait iki konteynerde hasar oluştuğu belirlendi.

Bölgenin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda dün akşam saatlerinde yaşanan çığın yol açtığı hasar ortaya çıktı.

Yamaçta biriken kar kütlelerinin Ayder Deresi'ne düşmesi sonucu oluşan ve bölgedeki işletmelerin güvenlik kamerasınca da kaydedilen çığ, bir restoran ile inşaat firmasına ait iki konteynerde hasara yol açtı.

İlgili kurumların ekiplerince işletmede ve konteynerlerde hasar tespiti yapıldı.