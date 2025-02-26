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        Ayder Yaylası'nda düşen çığ, işletmede hasara neden oldu; o anlar kamerada

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu bir işletmede hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 00:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 01:00
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        Ayder Yaylası'nda düşen çığ, işletmede hasara neden oldu; o anlar kamerada
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda çığ düşmesi sonucu bir işletmede hasar oluştu. Çığ anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        İlçede kar etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü. Yamaçtan akan kar kütlesi nedeniyle göz gözü görmezken, bir işletmede hasar oluştu. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili Rize Valiliği’nce yazılı açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Çamlıhemşin, Ayder’de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir.”

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