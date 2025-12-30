Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

        Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

        Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

        Beyaza bürünen Galerdüzü Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan seyrine doyumsuz kar manzarası dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı
        Rize'de fırtına; dalgalar sahil yoluna ulaştı
        Bu ilçe adeta sporcu fabrikası Rize'nin 43 bin nüfuslu Ardeşen ilçesinde 12...
        Bu ilçe adeta sporcu fabrikası Rize'nin 43 bin nüfuslu Ardeşen ilçesinde 12...
        Rize'de fırtına Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara n...
        Rize'de fırtına Dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalara n...
        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Çamlıhemşin'de taşımalı eğitime kar engeli
        Çamlıhemşin'de taşımalı eğitime kar engeli
        Rize Valisi Baydaş 1 yıllık asayiş bilançosunu açıkladı
        Rize Valisi Baydaş 1 yıllık asayiş bilançosunu açıkladı