Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kar yağışının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 30 Aralık Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz."

- Artvin

Artvin'de de merkez ve 4 ilçede yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışına ilave don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.