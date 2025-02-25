Rize'de çığ uyarısı

Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bitki örtüsü olmayan, engebeli ve dağlık arazilerde aşırı kar ve taze karın alttaki kar tabakasıyla iyi kaynaşmamasının çığ riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gereken durumlara dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek ses, rüzgar, ani ısı değişiklikleri gibi faktörler çığ oluşumuna sebep olabilmektedir. İçinde bulunduğumuz mevsim koşulları nedeniyle çığ riski arttığından riskin yüksek olduğu bölgelerden uzak durulması, çığ riski olan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ile bu güzergahları kullanan kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."