Rize'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 4 gram kubar esrar maddesi, 2 bonzai emdirilmiş sigara kağıdı, 5 sentetik ecza hapı, 23 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve sim kartları, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

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