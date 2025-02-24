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        Rize'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:04
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        Rize'de uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 60 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 4 gram kubar esrar maddesi, 2 bonzai emdirilmiş sigara kağıdı, 5 sentetik ecza hapı, 23 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 cep telefonu ve sim kartları, 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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