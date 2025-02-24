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        Ayder Yaylası'nda çığ düştü; o anlar kamerada

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:25
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        Ayder Yaylası'nda çığ düştü; o anlar kamerada
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda çığ düştü. O anlar, çevredeki işletmenin kamerasına yansıdı.

        İlçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı Ayder Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ düştü. Yamaçta akan kar kütlesi çevreyi beyaz dumanla kaplarken, o anlar bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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