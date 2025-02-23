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        Rize'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebekleri AFAD ekipleri kurtardı

        Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:49
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        Rize'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebekleri AFAD ekipleri kurtardı
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        Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

        Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı Azaklıhoca köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Köyde imam olarak görev yapan Fatih Tuncer, 9 günlük ikiz bebeklerinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşarak, onları sağlık ekiplerine teslim etti.

        Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ayrıca, kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Şahinyuva ile Güce ilçesine bağlı Düzçukur köylerinde yaşayan iki kişi rahatsızlandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan iki köy yolunda çalışma yaptı. Rahatsızlanan iki kişi 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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