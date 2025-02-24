Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Ayder Yaylası'ndaki Gelintülü Şelalesi'nde biriken kar kütleleri hızla kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü.

        Çığın düşme anı, yaylada bulunan işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov Ankara'da
        Lavrov Ankara'da
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        Rusya'nın Marsilya Konsolosluğu'nda patlama
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum

        Benzer Haberler

        Rizeli gençlerden 4,5 metrelik kardan adam
        Rizeli gençlerden 4,5 metrelik kardan adam
        Rize'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebekleri AFAD ekipler...
        Rize'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan ikiz bebekleri AFAD ekipler...
        Kaportacılarda 'kar-buz' mesaisi
        Kaportacılarda 'kar-buz' mesaisi
        Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze zorlukla defnedildi
        Rize'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki cenaze zorlukla defnedildi
        Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı
        Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı
        Çayeli'de kronik hastalığı bulunan kişiler merkezde konuk edildi
        Çayeli'de kronik hastalığı bulunan kişiler merkezde konuk edildi