Rize'de çığ düşme anı güvenlik kamerasında
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düşme anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Ayder Yaylası'ndaki Gelintülü Şelalesi'nde biriken kar kütleleri hızla kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü.
Çığın düşme anı, yaylada bulunan işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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