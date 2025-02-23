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        Rizeli gençlerden 4,5 metrelik kardan adam

        Rize'nin Güneysu ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen gençler, 4,5 metre boyunda kardan adam yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:58 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:58
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        Rizeli gençlerden 4,5 metrelik kardan adam
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen gençler, 4,5 metre boyunda kardan adam yaptı.

        Kentte dört gündür devam eden kar yağışının ardından Güneysu ilçesinde yaşayan gençler, Güneysu Millet Bahçesi'nde kardan adam yapmak için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından 4,5 metre uzunluğunda kardan adam yapıldı. Gençler daha sonra, kar yağışı altında kardan adamın etrafında horon tepti.

        Doğukan Nihat Banabak, gazetecilere, karın tadını çıkarmak için devasa bir kardan adam yapmayı düşündüklerini belirterek, "Arkadaşlarımı aradım. Millet bahçesinde toplanarak kardan adam yapmaya başladık. Herkes elinden geleni yapmaya gayret etti. Öğle saatlerinde başladık. Yaklaşık 7 saat sürdü." dedi.

        Taha Duruş ise ortaya devasa kardan adam çıktığını anlatarak, görünce "bunu biz nasıl yaptık" diye düşündüğünü söyledi.

        Bazı vatandaşlar da kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Öte yandan merkeze bağlı Veliköy köyünde ise Ali Meral'in elinde ağaç motoru, gözüne gözlük takarak tasarladığı kardan adam sosyal medyada ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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