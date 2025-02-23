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        Kaportacılarda 'kar-buz' mesaisi

        RİZE'de etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yollarda meydana gelen kazalar nedeniyle sanayi sitesindeki kaportacılar ve oto servislerinde yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:25
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        Kaportacılarda 'kar-buz' mesaisi
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        RİZE'de etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yollarda meydana gelen kazalar nedeniyle sanayi sitesindeki kaportacılar ve oto servislerinde yoğunluk oluştu.

        Doğu Karadeniz'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Gündüz karın gece ise dondurucu havanın hakim olduğu kent merkezinde cadde ve bazı sokaklar buz tuttu. Yollarda buzlanma nedeniyle trafik kazaları yaşandı. Kaza sonrası sürücüler, hasar gören araçlarını sanayi sitesi ve oto servislerine götürünce yoğunluk oluştu. Kaporta ustaları, özellikle yağışlı havalarda kış lastiğinin önemine dikkat çekerken, kentte buz tutan yollar da aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

        'KAR YAĞIŞIYLA KAZALAR ARTIYOR'

        Kaporta ustası Kenan Sadıkoğlu, buzlanmanın kazalara davetiye çıkardığını söyleyerek, “Kar yağışı sonrası işlerimiz artıyor. Yağışlardan dolayı çok sayıda kaza meydana geliyor. Ancak gönlümüz hiçbir kazanın yaşanmamasını ister. Bizim işimiz bu olduğu için bekliyoruz. Her türlü kaza ile karşılaşıyoruz. Kazanın büyüğü küçüğü olmuyor; hava şartlarına bağlı olarak değişiyor. Kar yağışıyla kazalar artıyor. Özellikle buzlanma ve kar lastiği kullanılmaması kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.

        Oto servis müdürü Serhat Çoruh da “Son günlerde etkili olan kar yağışına bağlı kazalar meydana geliyor. Bu kazalar sonrası servisimizin kaporta bölümünde yoğunluk oluşuyor. Önceliğimiz, bu kazalarda can kaybının yaşanmaması. Ekibimizle birlikte hafta sonu da mesai yaparak araçları sahiplerine teslim ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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