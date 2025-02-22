Çayeli'de kronik hastalığı bulunan kişiler merkezde konuk edildi

Rize'nin Çayeli ilçesi kırsalında kronik hastalığı bulunan 3 kişi, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı ilçe merkezinde konuk edildi.

Çayeli Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Hızır İlyas Ölker, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle evlerine gidemeyen veya kronik rahatsızlığı bulunanlara, sorun yaşamamaları amacıyla merkezlerinde konaklama imkanı sunduklarını söyledi.

Merkezin 50 oda kapasiteli olduğunu belirten Ölker, 43 aileye daha hizmet verebileceklerini ifade etti.

İkamet ettiği mahallenin yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını anlatan 75 yaşındaki Ülkü Şarlı ise sorun yaşamamak için Kaymakamdan yardım talep ettiklerini kaydetti.

Şarlı, "Devletimiz bize yetişti. Bizi rahat bir yere yerleştirdiler. Mutluyuz şu anda. Burada çok güzel baktılar, gerekeni yaptılar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Erenler köyünde ikamet eden kalp hastası 55 yaşındaki Osman Kıral da sağlanan imkandan faydalandığını aktardı.

Diyaliz hastası 55 yaşındaki İsmail Hervenik ise şunları kaydetti:

"Kaymakamı aradık, o da bize belediyenin ambulansını yönlendirdi. Böyle sıcak yerde misafir kabul etti bizi. Çok kar yağıyor. Bir gün diyalize girmesen tehlikesi var, yoğun bakımlık olursun. Allah razı olsun devletimizden. Burada ihtiyacımız olan her şey var."