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        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Rize ve Artvin'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:11
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        Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Rize ve Artvin'de tüm eğitim kurumlarında kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

        Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman beklediğimiz ve hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten ve bereketten etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin de aksadığını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

        "Geçen hafta perşembe, cuma ve bugün tatil etmiştik. Bugün de yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık ve yarın eğitim-öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesaj, video ve fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmeye hem karın tadını ve keyfini çıkarmaya hem de kitap okuyarak bir yandan da derslerimizdeki eksiklerimizi değerlendirmeye bir fırsat görmemiz lazım."

        - Artvin

        Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı soğuk hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

        Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

        "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 25 Şubat Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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