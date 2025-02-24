İşte dünyanın en büyük derbileri!
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en büyük derbilerini sıraladı. Listenin zirvesinde River Plate - Boca Juniors derbisi yer alırken; Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de kendisine ilk 10'da yer buldu. İşte ayrıntılar...
Giriş: 24.02.2025 - 18:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:04
1
10- MILAN - INTER
2
9- MARSİLYA - PSG
3
8- AL AHLY - ZAMALEK
4
7- ROMA - LAZIO
5
6- MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL
6
5- BORUSSIA DORTMUND - SCHALKE 04
7
4- FENERBAHÇE - GALATASARAY
8
3- REAL MADRID - BARCELONA
9
2- CELTIC - RANGERS