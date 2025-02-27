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        Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

        Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:58
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        Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
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        Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

        Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.

        Öte yandan İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD koordinesindeki ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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