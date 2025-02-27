Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi
Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.
Öte yandan İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD koordinesindeki ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.
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