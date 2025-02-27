Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

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