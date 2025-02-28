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        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yaralandı

        Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:42
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        Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        İlçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan Kuyumcu, yanına gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

        Kuyumcu, Ardeşen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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