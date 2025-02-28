Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu silahlı saldırıda yaralandı
Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Rize'nin Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
İlçe merkezindeki belediyeye ait sosyal tesislerde bulunan Kuyumcu, yanına gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.
Kuyumcu, Ardeşen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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