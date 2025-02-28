Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Rize'de konuştu:

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimizi memleketin kilit sorunlarına anahtar olsun, memleketin umutsuzluğuna çözüm olsun, memleketin beklentilerine nezaret etsin diye kurduk." dedi.

Ağıralioğlu, çeşitli programlar ve partisinin il başkanlığının açılışı için Rize'ye geldi.

Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda konuşan Ağıralioğlu, partilerini Türk milletinin zor bir zamanında kurduklarını söyledi.

Siyaseti parti kavgasından çıkarmak istediklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Devlette devamlılık esastır. Biz siyaseti parti kavgasından çıkarmak gayretiyle, eskiden ne olduğunu sadece muhasebe edip, yarın ne olacağını sorumluluk bilip söz vermeye geldik Rize'ye. Kavgaya, tartışmaya, siyasi nezaketsizliğe, siyasi münakaşaya imkan olsun diye gelmedik." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Anahtar Partinin liyakatin meşalesini sallayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Partimizi memleketin kilit sorunlarına anahtar olsun, memleketin umutsuzluğuna çözüm olsun, memleketin beklentilerine nezaret etsin diye kurduk. Aşınıza aş, işinize iş, çocuklarınız hayallerine yetişsin diye kurduk. Size sizin vesilenizle milletimize söz veriyoruz, bilenlerle yürüyeceğiz. Bilenlere soracağız, bilenlerin söylediklerini yapacağız. Yaptıklarımızın hesabını vereceğiz."

Ağıralioğlu ve beraberindekiler, daha sonra parti binasının açılışını gerçekleştirdi.