Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar
Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
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