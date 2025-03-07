İlkokul öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti

Rize Vakıflar İlkokulu öğrencileri Yeşilay Rize Şubesini ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan öğrenciler, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ile görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerden Azmi Can Kandemir, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teknoloji bağımlılığına değinen Kandemir, akranlarının belirli zaman dilimlerinde bilgisayara ve tablete bakmasının daha uygun olacağını söyledi.

Şube Başkanı Beşikçi ise kentteki etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Biz şu ana kadar sokaklarda, alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde etkinlikler yaparak, ziyaretlerde bulunduk. 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında şubemize ziyaretler yapılıyor. Öğrenciler en mutlu olduğumuz kesim." dedi.

Çocukları bağımlılıktan uzak tutmaya çalıştıklarını aktaran Beşikçi, "Çocukları bağımlıktan uzak tutmanın afişle veya broşürle olmayacağını çok iyi biliyoruz. Onlarla birlikte sokak hareketlerinde, Yeşilay'ın içeriklerini onlarla birlikte yaşayacak şekle dönüştürmeye çalışıyoruz. En önemlisi çocukları sporla bağımlı hale getiriyoruz. Bizim aslında bir bağımlılığımızın spor olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü spor bütün bağımlılıklardan korur buna inanıyoruz." diye konuştu.

Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.