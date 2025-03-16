Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Dk. 74 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 45+2 Mocsi), Samet Akaydın, Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 79 Ayberk Karapo), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 74 Emrecan Bulut), Sowe
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 63 Celustka), Mohammed, Ege Bilsen (Dk. 82 Okita), Fredy (Dk. 82 Puscas), Brazao (Dk. 63 Seferi), Bardhi (90+5 Enes Öğrüce)
Goller: Dk. 22 Fredy, Dk. 62 Bardhi (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 40 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Samet Akaydın, Dk. 45+5 Olawoyin, Dk. 49 Buljubasic, Dk. 66 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Brazao, Dk. 53 Üzeyir Ergün, Dk. 79 Sousa (Sipay Bodrum FK)
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