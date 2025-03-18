AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yazıcı ve Yerebakan, Rize'de iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizin bağımsızlığı, kalkınması ve gelişmesini sekteye uğratmak için terörü ve terörizmi araç olarak kullanan Türkiye düşmanları var." dedi.

Yazıcı, Kültür Park'ta şehit yakınları ve gaziler ile gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, bir toprağa "vatan" demek için şehit kanıyla yoğrulmuş olması gerektiğini söyledi.

Aziz vatanın her parçasının aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulduğunu vurgulayan Yazıcı, "Onların kanlarının simgesi bayrağımızın kırmızı rengini oluşturmuştur. Biz de sizinle birlikte, duyduğunuz gurura iştirak etmek isteriz. Birlik ve bütünlüğümüzü, kardeşçe hep birlikte ama, fakat ve lakin demeden vatan bağımsız olsun, ezan dinmesin bayrak inmesin diyenlerin armağanıdır." dedi.

Yazıcı, bir ülkenin büyüklüğünün, gücünün ekonomi faaliyeti ve beşeri kaynağı ile ölçümlendiğinin altını çizerek, "Coğrafi stratejik konumu da önemli. Yerküre üzerinde önemli bir coğrafyadayız. Üç kıtanın kesiştiği yerdeyiz. Asya, Avrupa ve Afrika. Merkez bir ülkeyiz. Böylesi ülkelerin coğrafi stratejik üstünlüğünü hamle yapıp ileriye taşıyan şehitlerinin armağanına saygı duyanların, vizyoner sahibi olan kişilerin işidir." diye konuştu.

Bu düşünceyle hemşehrileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "durmak yok" diyerek yola devam ettiklerinin altını çizen Yazıcı, "İşimizi gücümüzü tayin eden aziz milletimizdir. Sizlersiniz. Sizlerin belirlediği çerçevede ve doğrultuda yürüyüşümüzü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"40 yıldır bu ülkede bağımsızlığına tasallut eden, dıştan beslenen, hainlik yapan insanımızı şehit eden terör örgütü ile ilgili yürüttüğümüz, terörsüz Türkiye isminde takdim ettiğimiz süreci inşallah hiçbir şehidimizi üzmeden, hiçbir gazimizi incitmeden onlara olan sevgi ve saygımızı her zaman başımızın üstünde tutarak inşallah bu ülkeyi terör belasından kurtardığımızda, terörü tasfiye ettiğimizde Türkiye'nin önünde dünyada duracak hatta yarışacak başka bir güç yok. Dolayısıyla işlemekte olan bu sürece de böyle bakmamız lazım. Ülkemizin bağımsızlığı, kalkınması ve gelişmesini sekteye uğratmak için terörü ve terörizmi araç olarak kullanan Türkiye düşmanları var. Dış ve iç düşmanları var. Bunları tasfiye etmeliyiz. Ama ödül ve taviz vermeden onlardan beklentimiz kurdukları örgütü kapanışını feshettiğini ilan etmek, ellerindeki silahlarını teslim etme. Hatta toprağa gömmek deniyor bazen. Gömmek değil. Gömen onu tekrar alabilir. Teslim edecek. Böyle bir perspektifte bulunursunuz bu akşam sizinle bunu da paylaşmak isterim."