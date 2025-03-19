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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de üniversite öğrencileri ve gönüllülerle bir araya geldi:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye için en büyük meselenin, bağımlılıklar olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:53
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de üniversite öğrencileri ve gönüllülerle bir araya geldi:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye için en büyük meselenin, bağımlılıklar olduğunu söyledi.

        Dinç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üniversite Öğrencileri ile Bağımlılığı Konuşuyoruz" konulu programda, bağımlılıklarla mücadele amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

        Yeşilay olarak 7 gün 24 saat bağımlılıklarla mücadelede desteğe hazır olduklarını belirten Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde (YEDAM) ücretsiz terapi yapıyoruz. Bağımlı değilseniz, harikulade çalışmalarımızda bize destek olun. Çünkü memleketimiz için en büyük mesele, bağımlılıklar meselesidir." dedi.

        Dinç, daha sonra Yeşilay gönülleri ile Rize Öğretmenevi'nde iftar programında bir araya geldi.

        Millet ve memleket için büyük bir mücadele yürüttüklerine inandıklarını vurgulayan Dinç, "Yaptığımız işin, vatan savunmak gibi mukaddes bir iş olduğuna inanıyoruz. Buradaki herkesin bu işi ne kadar büyük bir sevgiyle ve inançla yürüttüğünü görmek bizim heyecanımızı arttırdı. İnşallah Rize, Türkiye'de bağımlılık mücadelesinin öncüsü olsun." diye konuştu.

        Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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