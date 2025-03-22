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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" etkinliğinde 12. hafta heyecanı yaşanıyor

        Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:32
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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" etkinliğinde 12. hafta heyecanı yaşanıyor
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        Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor.

        Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri devam ediyor.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki yapılan heliski, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

        Heliski etkinliği, ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başladı. Etkinliğin 12. haftasıyla birlikte 200'e yakın sporcu, Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yaşadı.

        Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu bölgede güvenlik, sporcular için en üst seviyede tutuluyor.

        Heliski etkinliğinin iki hafta sonra tamamlanması planlanıyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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