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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:59
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi ve Fındıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Şüphelilerin ev, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 8 gram kubar esrar, çeşitli türlerde 116,63 gram sentetik uyuşturucu, 74 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, kıyım makinesi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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