Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı
Rize'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Rize'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi ve Fındıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Şüphelilerin ev, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 8 gram kubar esrar, çeşitli türlerde 116,63 gram sentetik uyuşturucu, 74 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, kıyım makinesi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı.
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