Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Şüphelilerin ev, araç ve üstlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 8 gram kubar esrar, çeşitli türlerde 116,63 gram sentetik uyuşturucu, 74 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, kıyım makinesi ve iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

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