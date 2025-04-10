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        Rize'de "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni" düzenlendi

        Rize'de, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:53
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        Rize'de "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni" düzenlendi
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        Rize'de, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölgesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu gibi organizasyonların öğrencilerin geleceğini inşa etmesinde önemli olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Çakmak, öğrencilerin projeleri ile önemli bir başarı sergilediklerini ifade ederek, "Sizlerin daha ortaokul yıllarında bu tür çalışmalara imza atmış olmanız gerçekten çok kıymetli. Dereceye girmek elbette önemli ama dereceye giremeyen arkadaşlarımız da gerçekten bu noktaya kadar gelmiş olmaları çok kıymetli." diye konuştu.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan meraklarını projeleri ile somutlaştırdıklarını vurguladı.

        Proje ve çalışmalardan heyecan duyduklarını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "Bu başarılarınızı aynen devam ettirmelisiniz. Çünkü bu salonda inanıyorum ki geleceğin büyük bilim insanları, mühendisleri ve ülkemizin liderleri bulunuyor. Bunun üzerine her yıl daha eklemelisiniz." dedi.

        TÜBİTAK Bölge Koordinatörü İrfan Kaymaz ise bu yıl 19'uncusunu düzenledikleri programa Türkiye genelinde 27 bin 736 öğrencinin başvurduğunu belirtti.

        Kaymaz, 13 bin 918 başvuru sayısı ile bölgelerinin birinci olduğuna değinerek, "Bu kadar yüksek başvurudan sadece 100 projeyi buraya çağırabildik. Dolayısıyla çağrılan 100 proje olarak hepiniz aslında birincisiniz. 15 tane birincilik dağıtacağız. Bazı alanlarda birden fazla birincimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Matematik alanında katıldığı projesiyle birincilik alan Miraç Ayşe Dalmış ise dereceye girmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini destekleyen arkadaşlarına teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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