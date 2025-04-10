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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:53
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 124,76 gram sentetik kannabinoid, 101,18 gram esrar, 7,78 gram sentetik uyuşturucu, 0,61 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 17 Hint keneviri, 13 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Toplam 68 personelin katıldığı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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