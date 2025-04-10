Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 124,76 gram sentetik kannabinoid, 101,18 gram esrar, 7,78 gram sentetik uyuşturucu, 0,61 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 17 Hint keneviri, 13 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Toplam 68 personelin katıldığı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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