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        Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü

        Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:19
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        Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü
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        Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.

        Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sütlüce köyünde Mükerrem Demircan'a ait eve düşerek, yapının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

        Köy muhtarı Ercan Koyuncu, AA muhabirine, AFAD yetkililerine durumla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

        Koyuncu, olay anında evde kimsenin bulunmadığını ifade etti.

        AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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