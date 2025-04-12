Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü

Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sütlüce köyünde Mükerrem Demircan'a ait eve düşerek, yapının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

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