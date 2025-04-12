Rize'de meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü
Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.
Rize'de, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tek katlı evde hasara yol açtı.
Kentte son günlerde etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sütlüce köyünde Mükerrem Demircan'a ait eve düşerek, yapının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.
Köy muhtarı Ercan Koyuncu, AA muhabirine, AFAD yetkililerine durumla ilgili bilgi verdiğini söyledi.
Koyuncu, olay anında evde kimsenin bulunmadığını ifade etti.
AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.
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