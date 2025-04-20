Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki takım için de önemli olduğunu söyledi.

Bir ay içerisinde düşünmedikleri bir yerde kendilerini bulduklarını dile getiren Palut, "Biz kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli. Alacağımız maksimum puanı alıp zor durumdan inşallah kurtulacağız." diye konuştu.

Palut, tarz olarak sürekli önde baskı yapmak isteyen bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Saha içerisinde birebir eşleşmelerden kaçınmam ama bazen süreç içinde bulunduğunuz durum sizlere başka şeyler de düşündürebiliyor. Bugün ilk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplarla doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Kompakt duralım, rakibe pozisyon vermeyelim kısmı tamamdı. Pozisyon vermedik. İlk yarıya bakıyorum ama topu çok geç kazandık. Kazandığımız topları erken kaybettik ve 2-3 dakikalık bir periyot dışında topa sahip olamadık. Futbolun doğrularını yapan Eyüpspor takımıydı ilk yarı boyunca." ifadelerini kullandı.