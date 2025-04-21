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        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı

        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:02
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        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı
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        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı.

        İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Remzi Güzel, çalıştayın muhtarların görevlerini daha bilinçli yapma konusunda faydalı olacağını söyledi.

        Çalıştayın 6 aylık sürelerde tekrarlanacağını aktaran Güzel, "Şu anda içme suları, imar konusu ele alınıyor. Çalıştaylarda sorunlarımızı ele alacağız. Muhtarlarımızın buradaki sorularına özel idare birim müdürlerimiz çözüm noktasında neler yapabilir onlar raporlanarak valimize verilecek." diye konuştu.

        Güzel, çalıştayın 2 Mayıs'ta sona ereceğini kaydetti.

        Programa, İl Genel Meclis Başkanı Ali İmran Büyük, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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