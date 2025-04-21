Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı.

Çalıştayın 6 aylık sürelerde tekrarlanacağını aktaran Güzel, "Şu anda içme suları, imar konusu ele alınıyor. Çalıştaylarda sorunlarımızı ele alacağız. Muhtarlarımızın buradaki sorularına özel idare birim müdürlerimiz çözüm noktasında neler yapabilir onlar raporlanarak valimize verilecek." diye konuştu.

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