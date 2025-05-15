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        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:04
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        Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.

        Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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