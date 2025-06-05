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        Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımındaki sporcularına milli davet

        Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımındaki bazı sporcuları U18 Milli Takımı'na davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:28
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        Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımındaki sporcularına milli davet
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        Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü'nün hokey takımındaki bazı sporcuları U18 Milli Takımı'na davet edildi.

        Kulüp sporcularından Fatma Nişancı U18 Kadın Milli Takımı'ndan, Turan Sarı, Seyfullah Aydın ve Emirhan Şeremet ise U18 Erkek Milli Takımı'ndan davet aldı.

        Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü Hokey antrenörü Ferdi Yükseler, yaptığı açıklamada, 2 yıllık bir geçmişe sahip takım olduklarını belirterek, Açık Alan Hokeyinde 1. Lig'e yükseldiklerini ifade etti.

        Süper Lig fırsatını final maçında kaybettiklerini dile getiren Yükseler, "Şimdi de sporcularımızın milli formaya layık görülmesi bizleri son derece gururlandırdı. Sahamızın olmamasına rağmen elde ettiğimiz bu başarı örnek teşkil etmeli. İnanıyoruz ki bölgemize modern bir saha kazandırılması durumunda çok daha büyük başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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